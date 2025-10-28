Esame di Stato contratto viaggi d' istruzione Maturità cosa cambia con la nuova legge

La riforma della Maturità è legge. Oggi la Camera ha approvato in via definitiva la legge che modifica l'esame conclusivo delle scuole superiori e che segna un cambiamento profondo per l’intero sistema scolastico. “Si tratta di una svolta importante, con questa riforma ridiamo senso alla Maturità restituendo valore a un passaggio decisivo del percorso formativo delle studentesse e degli studenti, riaffermando i principi del merito, dell’impegno e della responsabilità individuale", spiega il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che, poi, sentenzia: "Per questo, dal prossimo anno non sarà più possibile boicottare la prova orale: chi farà volontariamente scena muta sarà bocciato ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

