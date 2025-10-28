Esame di maturità ok della Camera alla riforma

La Camera ha dato il via libera definitivo alla riforma dell’ esame di Stato, che tornerà a chiamarsi « esame di maturità ». La nuova normativa stabilisce che per superare l’esame gli studenti dovranno sostenere tutte le prove, inclusa quella orale, con un colloquio incentrato su quattro materie stabilite dal ministero ogni gennaio. Le commissioni saranno composte da due membri interni e due esterni. Il provvedimento è passato con 138 voti favorevoli, 91 contrari e 9 astenuti. Oltre alla riforma dell’esame, la legge introduce misure per la filiera 4+2 della formazione tecnica e professionale, interventi per la sicurezza degli edifici scolastici e il potenziamento delle risorse per i docenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

