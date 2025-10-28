Jasmine Paolini, oltre che in singolare, sarà protagonista nelle WTA Finals 2025 di tennis anche in doppio, in coppia con Sara Errani: sono stati sorteggiati i raggruppamenti del torneo che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita, con le azzurre giunte all’ultimo atto stagionale da numero 1 della Race. Al contrario di quanto accaduto a Paolini in singolare, le campionesse olimpiche hanno pescato per ogni urna le avversarie peggio piazzate nella Race, trovandosi contro le coppie numero 4, 6 ed 8 del seeding, mentre nell’altro raggruppamento si fronteggeranno le numero 2, 3, 5 e 7 della classifica dell’anno solare 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani/Paolini scoprono le avversarie alle WTA Finals di doppio: definiti i gironi