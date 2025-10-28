Eros Ramazzotti annuncia la tracklist ufficiale e le prestigiose collaborazioni del nuovo album Una Storia ImportanteUna Historia Importante. In occasione del suo compleanno, Eros Ramazzotti annuncia la tracklist ufficiale e le prestigiose collaborazioni del nuovo album Una Storia ImportanteUna Historia Importante, in uscita in tutto il mondo, il 21 novembre 2025 per Friends & Partners S.p.A.Eventim Live International, distribuito da Sony Music Entertainment già disponibile in preorder e da oggi anche in pre-save digitale. Andrea Bocelli, Elisa, Kany Garcìa, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carìn Leòn, Max Pezzali, Ultimo sono i grandi artisti che accompagnano Eros in un viaggio lungo 15 tracce tra brani inediti e alcune delle hit più iconiche della sua carriera riarrangiate in una nuova veste in versione italiana e spagnola. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Eros Ramazzotti, nel nuovo album feat con Ultimo, Giorgia, Jovanotti, Bocelli