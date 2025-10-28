Eros Ramazzotti da Bocelli a Ultimo | ecco i duetti di ‘Una storia importante’
(Adnkronos) – Svelati on line i duetti del nuovo album di Eros Ramazzotti ‘Una storia importante’ che uscirà, anche nella versione spagnola ‘Una historia importante’, il 21 novembre e conterrà prevalentemente rivisitazioni dei suoi più grandi successi eseguite con ospiti italiani e latinoamericani. Eros ha svelato nella sue storie di Instagram che canterà con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
