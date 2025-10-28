Eros Ramazzotti compie gli anni la dolce dedica di Michelle Hunziker

(Adnkronos) – Eros Ramazzotti spegne oggi, martedì 28 ottobre, 62 candeline. Il cantautore ha celebrato il suo compleanno sui social condividendo con i fan la tracklist del nuovo album dal titolo ‘Una storia importante’ che uscirà, anche nella versione spagnola ‘Una historia importante’, il 21 novembre e conterrà prevalentemente rivisitazioni dei suoi più grandi successi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Eros Ramazzotti compie gli anni, la dolce dedica di Michelle Hunziker

Tanti auguri Eros... #ErosRamazzotti #Compleanno 28 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Eros Ramazzotti compie gli anni, la dolce dedica di Michelle Hunziker - "Auguri al nonno più figo del mondo", scrive la figlia Aurora Ramazzotti che ha condiviso sui social una foto di papà Eros mentre tiene in braccio Cesare Augusto, il figlio dell'influencer nato nel ... Secondo adnkronos.com

Martedì 28 ottobre - Era il 1984 quando un ragazzino dalla faccia pulita e vagamente imbronciato si presentava da perfetto sconosciuto al Festival di Sanremo e vinceva la sezione giovani, istituita proprio in quell’anno, ... spettakolo.it scrive

Michelle Hunziker al concerto dell’ex marito Eros Ramazzotti con Cesare e la maglia da vera fan: “Ti porto dove c’è musica” - La conduttrice insieme alla figlia Aurora e il nipotino ad Amsterdam per la data del tour mondiale del cantante romano: i sorrisi e le foto della serata testimoniano un legame profondo, che non si è m ... Lo riporta ilgiorno.it