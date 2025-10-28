Fano (Pesaro e Urbino) martedì 28 ottobre 2025 – Quando questa mattina le luci del Politeama si sono abbassate, il silenzio dei ragazzi ha parlato più di mille parole. “Ero un bullo” non è stato solo il titolo di uno spettacolo, ma il filo conduttore di una mattinata intensa, dove riflessione, teatro e testimonianza si sono intrecciati per affrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo con sguardi autentici. L'iniziativa, promossa dal Comune di Fano con l'Istituto Polo 3 e la Fondazione Carifano, ha riunito centinaia di studenti, docenti, rappresentanti delle forze dell'ordine e amministratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ero un bullo”: al Politeama di Fano la lezione di vita che commuove gli studenti