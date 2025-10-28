Eredità Agnelli il presidente della Juve Ferrero chiede il patteggiamento per l’indagine sulla residenza di Marella Agnelli | i dettagli
Eredità Agnelli, il presidente Ferrero patteggia: formalizzata la richiesta per la vicenda fiscale extra-club. Una vicenda giudiziaria che si avvia verso la conclusione e che, è fondamentale sottolinearlo, non ha alcun legame con il suo ruolo nel club. Come riportato da La Stampa, il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, ha formalizzato ieri presso il tribunale di Torino la richiesta di patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta evasione fiscale legata alla residenza di Marella Caracciolo, la vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. Si tratta di un procedimento di natura personale e fiscale, legato a questioni antecedenti al suo insediamento alla presidenza della Vecchia Signora, avvenuto nel 2023. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Eredità #Agnelli, il presidente della #Juventus Gianluca #Ferrero propone il patteggiamento: può chiudere il caso con 73mila euro - X Vai su X
Eredità Agnelli, la decisione su Elkann e Ferrero a fine novembre. Il presidente di Stellantis vuole accedere a 10 mesi di messa alla prova lavorando coi salesiani, il suo commercialista patteggiare un anno di carcere. Clicca qui per video e articolo compl - facebook.com Vai su Facebook
Eredità Agnelli: il presidente della Juventus Ferrero propone un patteggiamento - Nell'ambito dell’inchiesta sulla presunta evasione fiscale relativa alla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Agnelli, Ferrero ha proposto il pagamento di una sanzione da 73mila euro. Secondo ilbianconero.com
"Giocatori si sentano una m**da. Juve cambiata, Agnelli sempre con noi". Lo sfogo di Evra per Tudor - Evra: "I giocatori dovrebbero sentirsi di me**rda" Così l'ex Juve: "Sono stato a Torino, allo stadio. Da tuttosport.com
Evra: "I giocatori della Juve si sentano una m**da. Agnelli era sempre con noi" - L'ex terzino francese della Juventus parla del momento dei bianconeri dopo l'esonero di Igor Tudor ... Secondo calciomercato.com