Eredità Agnelli il presidente della Juve Ferrero chiede il patteggiamento per l’indagine sulla residenza di Marella Agnelli | i dettagli

Eredità Agnelli, il presidente Ferrero patteggia: formalizzata la richiesta per la vicenda fiscale extra-club. Una vicenda giudiziaria che si avvia verso la conclusione e che, è fondamentale sottolinearlo, non ha alcun legame con il suo ruolo nel club. Come riportato da La Stampa, il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, ha formalizzato ieri presso il tribunale di Torino la richiesta di patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta evasione fiscale legata alla residenza di Marella Caracciolo, la vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. Si tratta di un procedimento di natura personale e fiscale, legato a questioni antecedenti al suo insediamento alla presidenza della Vecchia Signora, avvenuto nel 2023. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

