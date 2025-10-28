Eredità Agnelli Gianluca Ferrero chiede il patteggiamento
Nuovo capitolo nella vicenda dell'eredità della famiglia Agnelli. Gianluca Ferrero, storico commercialista degli Agnelli, ha proposto un patteggiamento per una multa senza pene accessorie, con la richiesta al giudice di cambiare il capo d'accusa su una ipotesi di falso. Per John Elkann, invece, la richiesta di svolgere un periodo di "messa alla prova" è stata ufficializzata al tribunale di Torino. L'iniziativa ha come obiettivo la chiusura del processo per frode fiscale su uno dei rivoli dell'eredità Agnelli. L'imprenditore, attraverso i suoi legali, si è impegnato a lavorare per dieci mesi come tutor e come docente, alla cadenza di 30 ore ogni trenta giorni, nell'ufficio pastorale giovanile Maria Ausiliatrice, struttura di pertinenza dei salesiani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altre letture consigliate
Eredità Agnelli: Gianluca Ferrero chiede il patteggiamento a 73 mila euro di sanzione, senza pene accessorie - X Vai su X
Eredità Agnelli, Ferrero propone patteggiamento da 73mila euro https://f.mtr.cool/alcxfbkhmx #ferrero #agnelli #economymag - facebook.com Vai su Facebook
Eredità Agnelli, la decisione su Elkann e Ferrero a fine novembre - Il presidente di Stellantis vuole accedere a 10 mesi di messa alla prova lavorando coi salesiani, il suo commercialista patteggiare un anno di carcere ... Come scrive rainews.it
Eredità Agnelli: Gianluca Ferrero chiede il patteggiamento a 73 mila euro di sanzione, senza pene accessorie - Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ha chiesto il patteggiamento: proposta di sanzione da 73mila euro, decisione attesa a novembre ... Segnala quotidianopiemontese.it
Eredità Agnelli, Ferrero propone il patteggiamento: 73 mila euro senza pene accessorie - La richiesta presentata dal commercialista nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta evasione fiscale realizzata intorno alla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. Come scrive torino.corriere.it