Nuovo capitolo nella vicenda dell'eredità della famiglia Agnelli. Gianluca Ferrero, storico commercialista degli Agnelli, ha proposto un patteggiamento per una multa senza pene accessorie, con la richiesta al giudice di cambiare il capo d'accusa su una ipotesi di falso. Per John Elkann, invece, la richiesta di svolgere un periodo di "messa alla prova" è stata ufficializzata al tribunale di Torino. L'iniziativa ha come obiettivo la chiusura del processo per frode fiscale su uno dei rivoli dell'eredità Agnelli. L'imprenditore, attraverso i suoi legali, si è impegnato a lavorare per dieci mesi come tutor e come docente, alla cadenza di 30 ore ogni trenta giorni, nell'ufficio pastorale giovanile Maria Ausiliatrice, struttura di pertinenza dei salesiani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Eredità Agnelli, Gianluca Ferrero chiede il patteggiamento