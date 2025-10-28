Erboristeria chiude ad Halloween l' annuncio | Impossibile gestire il via vai di bambini mascherati

Leggo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Costretti a chiudere per l?impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati». Non è passato inosservato l?avviso di. 🔗 Leggi su Leggo.it

erboristeria chiude ad halloween l annuncio impossibile gestire il via vai di bambini mascherati

© Leggo.it - Erboristeria chiude ad Halloween, l'annuncio: «Impossibile gestire il via vai di bambini mascherati»

erboristeria chiude halloween annuncioErboristeria chiude ad Halloween, l'annuncio: «Impossibile gestire il via vai di bambini mascherati» - Non è passato inosservato l'avviso di chiusura comparso sulla porta d'ingresso di un'erboristeria all'Appio Latino, quartiere di Roma.

Roma, erboristeria all'Appio Latino chiude il 31 ottobre «per colpa» di Halloween: «Troppe scorribande dei bambini» - La titolare del negozio: «L'anno scorso hanno fatto danni e mi hanno graffiato le mani».

Erboristeria a Roma chiude per Halloween: "Impossibilitati a gestire i vostri piccoli mascherati" - "Chiudiamo il pomeriggio del 31 ottobre per l'impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati"

