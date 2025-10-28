Erasmus Day nell’istituto Govoni Oltre cento studenti senza confini

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erasmus Day al Comprensivo Govoni. Una mattinata di allegria, entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato l’Erasmus Day, organizzato nei giorni scorsi dalla scuola secondaria di I grado Tasso dell’Istituto comprensivo Govoni. Oltre 100 alunni hanno preso parte all’evento, suddivisi in squadre composte dagli studenti delle classi seconde della Tasso insieme ai bambini delle classi quinte delle scuole primarie Govoni e Leopardi. L’iniziativa si è svolta presso la Scuola Govoni di via Fortezza, trasformata per l’occasione in un vivace villaggio europeo. Le squadre, guidate dai tutor delle classi terze, si sono cimentate in numerosi giochi e attività linguistiche organizzate in palestra, nelle aule e nel giardino, festosamente allestito con bandiere e decorazioni colorate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

erasmus day nell8217istituto govoni oltre cento studenti senza confini

© Ilrestodelcarlino.it - Erasmus Day nell’istituto Govoni. Oltre cento studenti senza confini

Leggi anche questi approfondimenti

erasmus day nell8217istituto govoniErasmus Day nell’istituto Govoni. Oltre cento studenti senza confini - L’iniziativa nei giorni scorsi al comprensivo, organizzata dalla scuola secondaria di primo grado Torquato Tasso . Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Erasmus Day Nell8217istituto Govoni