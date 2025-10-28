Erasmus Day nell’istituto Govoni Oltre cento studenti senza confini
Erasmus Day al Comprensivo Govoni. Una mattinata di allegria, entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato l’Erasmus Day, organizzato nei giorni scorsi dalla scuola secondaria di I grado Tasso dell’Istituto comprensivo Govoni. Oltre 100 alunni hanno preso parte all’evento, suddivisi in squadre composte dagli studenti delle classi seconde della Tasso insieme ai bambini delle classi quinte delle scuole primarie Govoni e Leopardi. L’iniziativa si è svolta presso la Scuola Govoni di via Fortezza, trasformata per l’occasione in un vivace villaggio europeo. Le squadre, guidate dai tutor delle classi terze, si sono cimentate in numerosi giochi e attività linguistiche organizzate in palestra, nelle aule e nel giardino, festosamente allestito con bandiere e decorazioni colorate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Rapporto sulla Visita Preparatoria in Belgio – Erasmus+ Nell’ambito del programma Erasmus+, dal 14 al 18 ottobre scorso, il mio collega Prof. Nicola Agostini e io abbiamo visitato il Centro CVO Crescendo di Mechelen. Abbiamo svolto due visite preparatorie - facebook.com Vai su Facebook
Erasmus Day nell’istituto Govoni. Oltre cento studenti senza confini - L’iniziativa nei giorni scorsi al comprensivo, organizzata dalla scuola secondaria di primo grado Torquato Tasso . Riporta msn.com