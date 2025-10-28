Erasmus Day nell’istituto Govoni Oltre cento studenti senza confini

Erasmus Day al Comprensivo Govoni. Una mattinata di allegria, entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato l’Erasmus Day, organizzato nei giorni scorsi dalla scuola secondaria di I grado Tasso dell’Istituto comprensivo Govoni. Oltre 100 alunni hanno preso parte all’evento, suddivisi in squadre composte dagli studenti delle classi seconde della Tasso insieme ai bambini delle classi quinte delle scuole primarie Govoni e Leopardi. L’iniziativa si è svolta presso la Scuola Govoni di via Fortezza, trasformata per l’occasione in un vivace villaggio europeo. Le squadre, guidate dai tutor delle classi terze, si sono cimentate in numerosi giochi e attività linguistiche organizzate in palestra, nelle aule e nel giardino, festosamente allestito con bandiere e decorazioni colorate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

