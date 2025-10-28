Era il golden boy della libertà oggi comanda come Putin | la parabola incredibile di Viktor Orbán

Viktor Mihály Orbán è il volto più controverso della politica europea contemporanea. Nato il 31 maggio 1963 nel piccolo villaggio di Alcsútdoboz, in Ungheria, da una famiglia calvinista, questo avvocato e politico ungherese è oggi il primo ministro più longevo del suo Paese dopo Kálmán Tisza. Dal 2010 guida ininterrottamente l’Ungheria, dopo un primo mandato tra il 1998 e il 2002, incarnando quello che lui stesso definisce il modello di democrazia illiberale, un concetto che ha attirato critiche feroci da parte dell’Unione Europea e degli osservatori internazionali. La carriera politica di Orbán è iniziata sulla scia delle rivoluzioni del 1989. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Era il golden boy della libertà, oggi comanda come Putin: la parabola incredibile di Viktor Orbán

