Ep698 – Orban a Roma attacca l’Ue e poi vede Meloni – Spagna il 29 ottobre 2024 la Dana a Valencia | numeri polemiche ed errori

Orban a Roma attacca l’Ue e poi vede Meloni. Il premier ungherese: “Sull’Ucraina Bruxelles è fuori dai giochi, e Trump sbaglia su Putin”. Tajani: “La posizione dell’Italia è diversa”. Spagna, il 29 ottobre 2024 la Dana a Valencia: numeri, polemiche ed errori nella gestione dell’alluvione. Morirono oltre 270 persone. Tudor esonerato: il croato non è più l’allenatore della Juventus. Fatale al tecnico il ko contro la Lazio. Brambilla, mister della Next Gen, in panchina contro l’Udinese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ep.698 – Orban a Roma attacca l’Ue e poi vede Meloni – Spagna, il 29 ottobre 2024 la Dana a Valencia: numeri, polemiche ed errori

