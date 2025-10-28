Entrano nel vivo le riprese del film Rai su Livatino set in via Atenea al vecchio palazzo di giustizia

28 ott 2025

Nel cuore del centro storico di Agrigento, in via Atenea, davanti il vecchio palazzo di giustizia, sono entrate nel vivo le riprese della serie tv Rai dedicata a Rosario Livatino con la regia di Michele Placido. A interpretare il protagonista è Giuseppe De Domenico, affiancato da un cast di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

