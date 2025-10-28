Entrambi potenti anti-age retinolo e retinale sono derivati cosmetici della vitamina A Con delle differenze pro e contro
A matissimo sia dai dermatologi che dai pazienti, il retinolo è l’attivo skincare l’anti-age per eccellenza. Ma ora potrebbe essere “spodestato” dal retinale. Più veloce nel combattere acne, macchie e rughe, questo attivo di nuova generazione ha diversi pro. Con alcune differenze. La riga laterale che valorizza ogni volto, come sceglierla secondo la forma del viso X Leggi anche › Creme peeling viso con AHA, BHA e PHA: come agiscono, le differenze e quali scegliere Retinolo e retinale, le differenze tra i derivati della vitamina A. Tutto è iniziato nel 1970 quando venne scoperto l’uso cosmetico dell’acido retinoico, la forma più attiva della vitamina A, approvato negli USA per attenuare l’acne. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nella loro storia hanno qualcosa che li accomuna. Si sono entrambi laureati in giurisprudenza, ma hanno poi scelto la carriera di attore. Affinità elettive? Sulla scena sono sicuramente potenti. - X Vai su X
Esce oggi, in contemporanea mondiale, "Nobody's girl". Virginia Roberts Giuffre è nota come la vittima di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell che dopo anni di ripetuti abusi ha deciso di parlare del suo passato e ha contribuito alla condanna di entrambi. È la r - facebook.com Vai su Facebook