Enogastronomia alla presidente dell' associazione delle Mariette di Forlimpopoli il Pidocchio d’Oro 2025
Verdiana Gordini, presidente dell'Associazione delle Mariette di Forlimpopoli, e che da molti anni porta, in collaborazione con Casa Artusi, la cultura gastromonica romagnola e italiana nel mondo, ha ricevuto il Pidocchio d’Oro in occasione dell'edizione 2025 di GiovinBacco, la manifestazione che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
