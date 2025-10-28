Eni Enilive e Accademia Niko Romito lanciano MEAL

Nasce MEAL, l’iniziativa con cui Eni, Enilive e Niko Romito con la sua Accademia aprono una nuova frontiera dell’innovazione nel food retail. MEAL è un programma di accelerazione imprenditoriale rivolto a startup e PMI innovative, con l'obiettivo di portare soluzioni tecnologiche food sul mercato. 🔗 Leggi su Today.it

