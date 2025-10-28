English speed night
Pratica il tuo inglese e conosci nuove persone: unisciti a noi per una serata unica! Se vuoi migliorare il tuo inglese, fare nuove amicizie e divertirti, questo evento è fatto su misura per te! Preparati a una serata coinvolgente e senza pensieri: ti guideremo con domande simpatiche per rompere. 🔗 Leggi su Veronasera.it
