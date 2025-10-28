Energia frenata sul maxi-eolico nel Parmense Priolo | Il centrodestra ci aiuti

La Regione Emilia-Romagna e' molto critica sui due parchi eolici previsti sull'Appennino parmense, tra le valli del Taro e del Ceno, per un totale di 47 pale alte fino a 125 metri. Ma l'assessora all'Ambiente Irene Priolo invita il centrodestra a fare la propria parte fino in fondo, a tutti i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

