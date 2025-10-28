enel accende tutte le luci con la forza di 85 gigawatt

Tutta una questione di energia. Se a far vibrare le emozioni ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 ci penseranno gli atleti, ad accendere i riflettori sul grande evento sarà invece Enel. L'azienda guidata dal ceo Flavio Cattaneo fornirà infatti il 100% dell'energia green della manifestazione, pari a una potenza di 85 gigawatt: il corrispondente del consumo annuo di una cittadina di 35mila famiglie. A raccontarlo è stato Fabrizio Manni (Head of Sponsorships and Events Enel nella foto), intervistato ieri da Stefano Zurlo nell'ambito dell'evento organizzato a Milano da Il Giornale. Enel non si limiterà infatti alla sponsorizzazione ma avrà un ruolo strutturale nel garantire un apporto di energia sostenibile e sicura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

