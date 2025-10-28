Enco X3s | cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – In occasione del lancio della serie Find X9, Oppo ha svelato i nuovi auricolari Enco X3s, evoluzione della sua linea premium dedicata all’audio wireless. Il produttore cinese introduce un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) di nuova generazione, basato su tre microfoni per auricolare e un’elaborazione dinamica in tempo reale, affiancata da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

enco x3s cancellazione rumoreEnco X3s: cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo - Le nuove cuffie true wireless puntano su una gestione intelligente dell’audio, collaborazione con Dynaudio e traduzione in tempo reale tramite IA ... Secondo adnkronos.com

enco x3s cancellazione rumoreOPPO Enco X3s: cancellazione del rumore evoluta e suono Dynaudio - L’esperienza sonora degli OPPO Enco X3s nasce dalla collaborazione con Dynaudio, che ha curato la calibrazione acustica per restituire un suono naturale, preciso e fedele all’esecuzione originale. Si legge su cellulare-magazine.it

enco x3s cancellazione rumoreOPPO presenta la serie Find X9 e Enco X3S: si punta su imaging pro e autonomia estrema - OPPO lancia la serie Find X9 e gli auricolari Enco X3S in Italia con u nevento che si è appena concluso a Barcellona: un tandem pensato per chi cerca ... techzilla.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Enco X3s Cancellazione Rumore