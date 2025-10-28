Emulsioni nello spazio | l’Università di Parma coordina la campagna sperimentale Seeds

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso avvio da poche settimane la campagna sperimentale SEEDS, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, per lo studio delle emulsioni nello spazio.La campagna è coordinata dal Laboratorio di nanotecnologie molecolari dell’Università di Parma (docenti Luigi Cristofolini e Davide Orsi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

