Empoli-Sampdoria 1-1 un punto per uno al Castellani
Empoli, 28 ottobre 2025 – Stenta ad accendersi la stagione di Empoli e Sampdoria. Al 'Castellani' finisce con un 1-1 (in gol Popov al 77' e Cuni all'80') che non accontenta nessuno: gli azzurri (in 10 dal 65' per il rosso ad Elia) restano a 11 punti, con i blucerchiati (che nel recupero subiscono l'espulsione di Ferri) a quota 7 in terzultima posizione. IN AGGIORNAMENTO IL TABELLINO Empoli-Sampdoria 1-1 EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti (1' st Belardinelli), Ghion (27' st Yepes), Ignacchiti, Carboni; Shpendi (27' St Popov), Pellegri (21' st Ebuhei). In panchina: Perisan, Ilie, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Saporiti, Konate, Bianchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In occasione della sfida di questa sera al #CarloCastellani #ComputerGrossArena tra #Empoli e #Sampdoria, gli azzurri di mister Dionisi scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Silvano Bini, storico dirigente azzurro scomparso nella giorn - facebook.com Vai su Facebook
I precedenti in Toscana, i numeri azzurri e blucerchiati, i cinque ex della sfida, i confronti con l'arbitro Piccinini, la prima volta tra i due tecnici: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliSampdoria, in programma domani alle 20.30 ? - X Vai su X
Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: vince la paura, Elia ingenuo, Popov talento cristallino, Barak usato garantito - Pari con gol nella decima giornata di Serie B: al Castellani un punto a testa per gli uomini di Dionisi e Gregucci alla ricerca del guizzo per uscire dalla crisi ... Riporta sport.virgilio.it
Empoli-Sampdoria 1-1: punto dolceamaro, tra erroracci e cartellini rossi. Segna Popov, rimedia Cuni. Nuovo infortunio lampo a Pedrola. Espulso Ferri - Preso il 'solito' gol da corner con errore di Ghidotti quando il Doria era con un uomo in più per il 'rosso' a Elia. Come scrive telenord.it
Empoli Sampdoria 1-1: Popov la sblocca, subito dopo pareggia Cuni. Uno punto per parte - Empoli Sampdoria, le due squadre scendono in campo per la sfida valida per la decima giornata di Serie B 25- Secondo sampnews24.com