Empoli-Sampdoria 1-1 | secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati | Foto | Tabellini e statistiche
Cuni risponde al vantaggio iniziale di Popov. Altro punto per la Sampdoria, domenica c’è il Mantova. Pedrola si fa ancora male. Foti: “Ghidotti, non conta l’errore ma il coraggio. A Barak oggi è nato un figlio ed è venuto qui a giocare”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
I precedenti in Toscana, i numeri azzurri e blucerchiati, i cinque ex della sfida, i confronti con l'arbitro Piccinini, la prima volta tra i due tecnici: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliSampdoria, in programma domani alle 20.30 ? - X Vai su X
I precedenti in Toscana, i numeri azzurri e blucerchiati, i cinque ex della sfida, i confronti con l'arbitro Piccinini, la prima volta tra i due tecnici: a cura di Football Data le curiosità di #EmpoliSampdoria, decima giornata di Serie BKT in programma domani alle - facebook.com Vai su Facebook
Empoli-Sampdoria 1-1: secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati - Altro punto per la Sampdoria, domenica c’è il Mantova. Lo riporta ilsecoloxix.it
Empoli-Sampdoria 1-1, un punto per uno al Castellani - Azzurri in dieci per il doppio giallo di Elia, poi in vantaggio con Popov ma Cuni la riprende subito ... Riporta lanazione.it
Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: vince la paura, Elia ingenuo, Popov talento cristallino, Barak usato garantito - Pari con gol nella decima giornata di Serie B: al Castellani un punto a testa per gli uomini di Dionisi e Gregucci alla ricerca del guizzo per uscire dalla crisi ... Si legge su sport.virgilio.it