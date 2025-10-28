Empoli-Sampdoria 1-1 | secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati | Foto | Tabellini e statistiche

Ilsecoloxix.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuni risponde al vantaggio iniziale di Popov. Altro punto per la Sampdoria, domenica c’è il Mantova. Pedrola si fa ancora male. Foti: “Ghidotti, non conta l’errore ma il coraggio. A Barak oggi è nato un figlio ed è venuto qui a giocare”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

empoli sampdoria 1 1 secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati foto tabellini e statistiche

© Ilsecoloxix.it - Empoli-Sampdoria 1-1: secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati | Foto | Tabellini e statistiche

Altre letture consigliate

empoli sampdoria 1 1Empoli-Sampdoria 1-1: secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati - Altro punto per la Sampdoria, domenica c’è il Mantova. Lo riporta ilsecoloxix.it

empoli sampdoria 1 1Empoli-Sampdoria 1-1, un punto per uno al Castellani - Azzurri in dieci per il doppio giallo di Elia, poi in vantaggio con Popov ma Cuni la riprende subito ... Riporta lanazione.it

empoli sampdoria 1 1Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: vince la paura, Elia ingenuo, Popov talento cristallino, Barak usato garantito - Pari con gol nella decima giornata di Serie B: al Castellani un punto a testa per gli uomini di Dionisi e Gregucci alla ricerca del guizzo per uscire dalla crisi ... Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Empoli Sampdoria 1 1