Empoli-Sampdoria 1-1 pagelle | Ghidotti pasticcia Çuni si sblocca

Ai punti forse la Sampdoria avrebbe meritato i tre punti, ma torna da Empoli con un pareggio 1-1 che muove una classifica sempre complicata, ma anche con tanti rimpianti. La formazione toscana non è sembrata irresistibile e, con un po' di coraggio e fortuna in più, forse sarebbe potuto arrivare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it