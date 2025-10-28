Empoli-Sampdoria 1-1 pagelle | Ghidotti pasticcia Çuni si sblocca
Ai punti forse la Sampdoria avrebbe meritato i tre punti, ma torna da Empoli con un pareggio 1-1 che muove una classifica sempre complicata, ma anche con tanti rimpianti. La formazione toscana non è sembrata irresistibile e, con un po' di coraggio e fortuna in più, forse sarebbe potuto arrivare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In occasione della sfida di questa sera al #CarloCastellani #ComputerGrossArena tra #Empoli e #Sampdoria, gli azzurri di mister Dionisi scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Silvano Bini, storico dirigente azzurro scomparso nella giorn Vai su Facebook
I precedenti in Toscana, i numeri azzurri e blucerchiati, i cinque ex della sfida, i confronti con l'arbitro Piccinini, la prima volta tra i due tecnici: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliSampdoria, in programma domani alle 20.30 ? - X Vai su X
Empoli-Sampdoria 1-1: secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati - Altro punto per la Sampdoria, domenica c’è il Mantova. Lo riporta ilsecoloxix.it
Empoli-Sampdoria 1-1, un punto per uno al Castellani - Azzurri in dieci per il doppio giallo di Elia, poi in vantaggio con Popov ma Cuni la riprende subito ... Riporta lanazione.it
Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: vince la paura, Elia ingenuo, Popov talento cristallino, Barak usato garantito - Pari con gol nella decima giornata di Serie B: al Castellani un punto a testa per gli uomini di Dionisi e Gregucci alla ricerca del guizzo per uscire dalla crisi ... sport.virgilio.it scrive