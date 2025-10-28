Empoli-Sampdoria 1-1 pagelle | Ghidotti pasticcia Çuni si sblocca

Genovatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai punti forse la Sampdoria avrebbe meritato i tre punti, ma torna da Empoli con un pareggio 1-1 che muove una classifica sempre complicata, ma anche con tanti rimpianti. La formazione toscana non è sembrata irresistibile e, con un po' di coraggio e fortuna in più, forse sarebbe potuto arrivare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

