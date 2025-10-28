Emirates compie 40 anni | l’incredibile storia della compagnia aerea che non doveva nascere
Il 25 ottobre 1985, alle ore 11,45, l’Airbus A300 di Emirates decolla dalla pista di Dubai per il suo primo volo verso Karachi, in Pakistan. Inizia così la storia, oggi quarantennale, della compagnia aerea con il logo dorato e la bandiera degli Emirati Arabi sulla coda che ha cambiato l’aviazione moderna. Una compagnia che ha trasformato l’esperienza di viaggio portando a 40 mila piedi di quota un lusso un tempo impensabile e costretto le altre compagnie prima a subirne il contraccolpo, poi a reagire per non perdere prestigio e quote di mercato. Un vero e proprio modello che ha ispirato anche altri paesi come, ad esempio, il Qatar che ha dato vita alla Qatar Airways. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Due aerei (noleggiati), piloti ancora da formare, un aeroporto piccolo in mezzo al deserto come hub. Così 40 anni fa Emirates ha iniziato le operazioni. Storia della compagnia che non doveva nascere. E che ha cambiato il modo di viaggiare - via @Corriere - X Vai su X
Oggi, 21 ottobre, compie 26 anni Matteo Gabbia. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Matteo ha fatto l'esordio in prima squadra a 17 anni, con il Milan ha vinto 1 Scudetto e 1 Supercoppa Italiana, ma fino a questo momento l'apoteosi è stato il gol vittoria n - facebook.com Vai su Facebook
Emirates compie 40 anni: l’incredibile storia della compagnia aerea che non doveva nascere - Fondata con appena due aerei — un Boeing 737 e un Airbus A300 presi in leasing da Pakistan International Airlines — conta oggi ben 268 velivoli, ha ... Lo riporta tpi.it