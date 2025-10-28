Il 25 ottobre 1985, alle ore 11,45, l’Airbus A300 di Emirates decolla dalla pista di Dubai per il suo primo volo verso Karachi, in Pakistan. Inizia così la storia, oggi quarantennale, della compagnia aerea con il logo dorato e la bandiera degli Emirati Arabi sulla coda che ha cambiato l’aviazione moderna. Una compagnia che ha trasformato l’esperienza di viaggio portando a 40 mila piedi di quota un lusso un tempo impensabile e costretto le altre compagnie prima a subirne il contraccolpo, poi a reagire per non perdere prestigio e quote di mercato. Un vero e proprio modello che ha ispirato anche altri paesi come, ad esempio, il Qatar che ha dato vita alla Qatar Airways. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Emirates compie 40 anni: l’incredibile storia della compagnia aerea che non doveva nascere