Emigrò in Argentina da bambino | la storia del ferrarese Germano Vergnani tornato dopo 73 anni

Da Sant’Agostino all’Argentina, con l’Emilia-Romagna sempre nel cuore. Dopo 73 anni trascorsi oltreoceano, Germano Gabriele Vergnani è tornato per la prima volta nella sua terra d’origine. Ad accoglierlo in Regione, il presidente della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, Matteo Daffadà. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

