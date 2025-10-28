Emergenza freddo e donne in strada trovata una sistemazione temporanea
Le venti donne senza fissa dimora che fino a qualche giorno fa dormivano per strada hanno trovato una sistemazione temporanea. Nell’attesa della soluzione strutturale di cui si sta occupando la Provincia di Trento, da lunedì 27 ottobre le signore vengono ospitate nella struttura dell’ex scuola. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
