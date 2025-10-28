Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari Segre | Gli invio un materno saluto

(Adnkronos) – La senatrice a vita Liliana Segre ha aperto l’ufficio di presidenza della commissione Antidiscriminazione inviando "un materno saluto all’onorevole Emanuele Fiano a cui ieri, a Venezia, all’interno dell’Università Ca Foscari, è stato impedito di parlare di pace in Medio Oriente da alcuni esponenti di gruppi politici giovanili" pro Pal. La solidarietà all’ex deputato è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com