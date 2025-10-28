Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari Segre | Gli invio un materno saluto
(Adnkronos) – La senatrice a vita Liliana Segre ha aperto l’ufficio di presidenza della commissione Antidiscriminazione inviando "un materno saluto all’onorevole Emanuele Fiano a cui ieri, a Venezia, all’interno dell’Università Ca Foscari, è stato impedito di parlare di pace in Medio Oriente da alcuni esponenti di gruppi politici giovanili" pro Pal. La solidarietà all’ex deputato è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Tg3. . All'università Ca' Foscari per un convegno sulla pace Emanuele Fiano è stato zittito da attivisti pro Pal. Al #Tg3 si commuove pensando a suo padre Nedo Fiano, deportato ad Auschwitz, perchè anche a lui a 13 anni a scuola fu impedito di parlare. - facebook.com Vai su Facebook
Emanuele Fiano contestato a Venezia: dibattito universitario fermato da attivisti Pro Pal del Fronte Gioventù Comunista - X Vai su X
Fiano contestato all'Università Ca' Foscari di Venezia: "Impedire a una persona di parlare è fascismo" - Il presidente di Sinistra per Israele zittito al grido: "Fuori i sionisti". affaritaliani.it scrive
Fiano contestato a Ca' Foscari, Zaia: «Università ha il dovere di ascoltare». Il monito della Comunità ebraica: carro su cui non dovrebbe salire nessuno - Credo che Fiano, come chiunque altro voglia parlare nelle Università, dovrebbe essere libero di parlare e ... Da msn.com
Emanuele Fiano contestato a Venezia: dibattito universitario fermato da attivisti Pro Pal del Fronte Gioventù Comunista - "Sono scioccato, impedire a una persona di parlare è fascismo. Segnala tg.la7.it