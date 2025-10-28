Solidarietà bipartisan della politica nei confronti di Emanuele Fiano, l’ ex parlamentare del Pd e presidente di ‘Sinistra per Israele’ duramente contestato ieri, lunedì, all’università Ca’ Foscari di Venezia da parte di attivisti pro-Pal, che hanno impedito lo svolgimento di un dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente. Fiano è stato contattato telefonicamente anche dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che gli ha espresso la sua “solidarietà” definendo quanto accaduto un “ inaccettabile episodio “. Bernini, a quanto si apprende, ha proposto a Fiano di tornare insieme a Ca’ Foscari per riprendere il dibattito interrotto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Emanuele Fiano contestato a Ca' Foscari, la solidarietà di Bernini: "Torniamo insieme nell'università"