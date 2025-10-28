Elon Musk mette i soci Tesla con le spalle al muro | Mille miliardi o me ne vado
Mille miliardi o addio Tesla. Sarebbe questo l'aut-aut lanciato da Elon Musk ai soci di Tesla: un super pacchetto retributivo per evitare che il fondatore del colosso lasci l'azienda. La richiesta di Musk è stata confermata anche da Robyn Denholm, presidente del gruppo, in una lettera inviata. 🔗 Leggi su Today.it
