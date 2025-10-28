Elon Musk lancia Grokipedia | l’enciclopedia AI che vuole sfidare Wikipedia

Roma, 28 ottobre 2025 – Elon Musk ha lanciato Grokipedia, la nuova enciclopedia online creata dalla sua azienda xAI, pensata come alternativa a Wikipedia. Attiva dal 27 ottobre 2025, conta al momento circa 885.000 articoli. Un numero impressionante, ma lontano dai più di sette milioni di voci che Wikipedia offre in lingua inglese. Secondo Musk, Grokipedia rappresenta un’ evoluzione rispetto all’enciclopedia libera: l’obiettivo dichiarato è fornire informazioni più attendibili, riducendo i bias ideologici che, a suo dire, affliggerebbero Wikipedia. Come funziona Grokipedia. Il cuore della piattaforma è il chatbot Grok, che alimenta la generazione e la verifica dei contenuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elon Musk lancia Grokipedia: l’enciclopedia AI che vuole sfidare Wikipedia

