Elon Musk alza la posta | Mille miliardi o lascio Tesla

Elon Musk ha messo Tesla con le spalle al muro. Il fondatore del colosso elettrico avrebbe chiesto un pacchetto retributivo da mille miliardi di dollari, minacciando di lasciare l’azienda se la proposta non dovesse essere approvata. A rendere nota la posizione dell’imprenditore è stata la presidente del gruppo, Robyn Denholm, in una lettera inviata agli azionisti in vista dell’assemblea del 6 novembre, quando i soci saranno chiamati a votare. La manager australiana ha lanciato un appello diretto: «Se non riusciamo a motivare Elon con un pacchetto retributivo equo, rischiamo che lasci la guida di Tesla e perderemmo il suo tempo, il suo talento e la sua visione». 🔗 Leggi su Open.online