Elon Musk alza la posta | Mille miliardi o lascio Tesla
Elon Musk ha messo Tesla con le spalle al muro. Il fondatore del colosso elettrico avrebbe chiesto un pacchetto retributivo da mille miliardi di dollari, minacciando di lasciare l’azienda se la proposta non dovesse essere approvata. A rendere nota la posizione dell’imprenditore è stata la presidente del gruppo, Robyn Denholm, in una lettera inviata agli azionisti in vista dell’assemblea del 6 novembre, quando i soci saranno chiamati a votare. La manager australiana ha lanciato un appello diretto: «Se non riusciamo a motivare Elon con un pacchetto retributivo equo, rischiamo che lasci la guida di Tesla e perderemmo il suo tempo, il suo talento e la sua visione». 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
#Campania Elon Musk finanzia l’archeologia per riscrivere i libri di storia. Cosi vengono premiati undici progetti internazionali per la tutela e la ricerca archeologica. #MuskFoundation #Italia #Ricerca #Innovazione #NanoTv - facebook.com Vai su Facebook
Elon Musk dona un milione di euro per i siti archeologici di Roma https://ift.tt/JTPNy7p - X Vai su X
Elon Musk alza la posta: «Mille miliardi o lascio Tesla» - La presidente Denholm avverte: «Senza di lui, l’azienda perderebbe la sua visione» ... Da open.online
Elon Musk annuncia un esercito fatto di robot - Elon Musk vuole più potere su Optimus, l'esercito di robot umanoidi di Tesla. Riporta veb.it
«Mille miliardi o me ne vado», Musk mette Tesla con le spalle al muro: la battaglia in assemblea sul maxi premio - La presidente Denholm scrive agli azionisti in vista dell’assemblea del 6 novembre: «Diamo a Musk un bonus da 1. Secondo msn.com