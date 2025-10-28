Elogio alla noia spettacolo di circo contemporaneo dei Magdaclan al Bunker

Torinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anteprima nazionale, sotto il tendone blu montato al Bunker, via Paganini 0200, dello spettacolo di circo contemporaneo "Elogio alla noia" dalla compagnia MagdaClan, nata proprio a Torino nel 2001. Sotto lo chapiteau riscaldato, nel cuore di Barriera di Milano, andrà in scena quattro volte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ELOGIO ALLA NOIA: AL BUNKER DI TORINO CON I MAGDACLAN - Anteprima nazionale, sotto il tendone blu montato al Bunker, via Paganini 0/200, dello spettacolo di circo contemporaneo "Elogio alla noia" dalla compagnia MagdaClan, nata proprio a Torino nel 2001. Scrive piemontepress.it

Cerca Video su questo argomento: Elogio Noia Spettacolo Circo