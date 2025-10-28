Elmas | Abbiamo concesso qualcosa al Lecce ma è difficile avere sempre il possesso giocando ogni tre giorni

Ilnapolista.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista del Napoli   Eljif  Elmas  ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro il  Lecce La conferenza di Elmas. Momento di svolta per le seconde linee?  «È stata una partita difficile. Siamo arrivati consapevoli che sarebbe stata una battaglia. Dopo la vittoria con l’Inter era importante dare continuità e portare a casa i tre punti. Sono felicissimo di aver passato cinque anni al Napoli, un allenatore come Conte è speciale e ogni allenamento voglio dare una mano a tutti i miei compagni di squadra». Che sensazioni ti dà il gruppo? «Sono tutti campioni che hanno vinto lo scudetto, sono giocatori forti e bravi ragazzi: è un gruppo unito e sono felice di farne parte». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

elmas abbiamo concesso qualcosa al lecce ma 232 difficile avere sempre il possesso giocando ogni tre giorni

© Ilnapolista.it - Elmas: «Abbiamo concesso qualcosa al Lecce ma è difficile avere sempre il possesso giocando ogni tre giorni»

Argomenti simili trattati di recente

elmas abbiamo concesso lecceElmas: «Abbiamo concesso qualcosa al Lecce ma è difficile avere sempre il possesso giocando ogni tre giorni» - «Mi sento di aiutare sempre i ragazzi lì dove mi chiede di giocare il mister. Si legge su ilnapolista.it

elmas abbiamo concesso lecceElmas: "A Lecce una battaglia, gli scudetti si vincono soffrendo. Conte? E' speciale" - Eljif Elmas ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti allo stadio 'Via del Mare - msn.com scrive

elmas abbiamo concesso lecceElmas: “Nel finale serve saper soffrire. E’ stata una partita difficile” - Ejif Elmas parla dalla sala stampa dello stadio Via del Mare dalla percezione dell’importanza della vittoria: “E’ stata una partita difficile, siamo arrivati pronti dopo la partita con l’Inter, sono s ... Riporta calciolecce.it

Cerca Video su questo argomento: Elmas Abbiamo Concesso Lecce