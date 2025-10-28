Elmas | Abbiamo concesso qualcosa al Lecce ma è difficile avere sempre il possesso giocando ogni tre giorni
Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro il Lecce La conferenza di Elmas. Momento di svolta per le seconde linee? «È stata una partita difficile. Siamo arrivati consapevoli che sarebbe stata una battaglia. Dopo la vittoria con l’Inter era importante dare continuità e portare a casa i tre punti. Sono felicissimo di aver passato cinque anni al Napoli, un allenatore come Conte è speciale e ogni allenamento voglio dare una mano a tutti i miei compagni di squadra». Che sensazioni ti dà il gruppo? «Sono tutti campioni che hanno vinto lo scudetto, sono giocatori forti e bravi ragazzi: è un gruppo unito e sono felice di farne parte». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
