Elle Fanning difese involontariamente la sorella Dakota da un uomo scortese | Gli sputò addosso per sbaglio
La star di Man on Fire ha svelato un aneddoto che riguarda un episodio che avvenne diverso tempo fa con l'attrice di The Neon Demon. Intervistata pochi giorni fa dal Sunday Times, Dakota Fanning ha raccontato un episodio imbarazzante ma divertente che la coinvolse insieme alla sorella Elle Fanning. Al centro della vicenda le due sorelle e un uomo particolarmente maleducato con Dakota Fanning che causò una reazione involontaria in Elle Fanning, come ha raccontato nell'intervista la sorella. Elle Fanning sputò involontariamente ad un uomo "Una volta abbiamo avuto un incontro teso con un uomo scortese" ha spiegato Dakota Fanning "È finita che la mia bevanda gli è finita addosso". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Apertura prevendite ufficiale! Arriva al cinema Predator: Badlands, con Elle Fanning! Un’avventura mozzafiato di azione e fantascienza, che ti porterà nel cuore della giungla, tra pericoli nascosti e adrenalina pura. ? Prenota ora il tuo biglietto online per - facebook.com Vai su Facebook
#Discretion, #NicoleKidman in una nuova serie di Paramount+ Accanto all'attrice, in questo dramma ambientato in uno studio legale, ci sarà Elle Fanning - X Vai su X
Elle Fanning difese involontariamente la sorella Dakota da un uomo scortese: “Gli sputò addosso per sbaglio” - La star di Man on Fire ha svelato un aneddoto che riguarda un episodio che avvenne diverso tempo fa con l'attrice di The Neon Demon. Scrive movieplayer.it