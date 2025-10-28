Elkann perché la messa alla prova dai Salesiani?
Non mi stupisco per la messa alla prova per dieci mesi (30 ore al mese) dell’ing. John Elkann per chiudere in modo non traumatico la sua vicenda giudiziaria. Sarebbe stato infatti – si potrebbe dire, facendo un po’ di ironia -un grave danno per le sue aziende di successo non poter contare sul suo Patronbloccato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
