Elkann e la giostra Juventus | bruciati dirigenti allenatori e soldi

Panorama.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’era una volta la Juventus granitica e piantata nelle sue radici. Solida e inscalfibile, vincente quasi sempre e mai rassegnata alla mediocrità. Un lungo filo rosso teso attraverso periodi lunghi come ere (calcistiche) geologiche. C’era una volta quella Juventus e adesso non c’è più. È diventata una sorta di albergo con porte girevoli continuamente in movimento, sinonimo di improvvisazione e anticamera di sconfitte. Il balletto degli allenatori – Spalletti sarà il numero 6 negli ultimi 52 mesi – è solo il sintomo più visibile ma, non per questo il più preoccupante della malattia che ha colpito il mondo Juventus. 🔗 Leggi su Panorama.it

