Elezioni FdI ' prenota' Venezia | Se primi in Regione il candidato sindaco a noi
L?idea è di ripetere il successo del 10 settembre 2022, quando la?rossa? piazza Ferretto di Mestre si scoprì improvvisamente tinta del tricolore della Fiamma. Era. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
? In occasione delle Elezioni Regionali del 12-13 ottobre, la @pavaldarbia offre il servizio di trasporto presso i seggi elettorali per gli elettori non deambulanti e/o con mobilità ridotta. Il servizio si svolge esclusivamente su prenotazione. Coloro che intendo Vai su Facebook
Elezioni regionali, i nodi delle liste: Popolari a rischio, contestato il simbolo di Szumski - Percorso in salita per due dei tre outsider candidati alle prossime elezioni regionali in Veneto. Da ilgazzettino.it
Besio da Coraggio Italia alla candidatura con FdI, Speranzon: «Nessuno scambio con Brugnaro» - Sull'assessora comunale: «Mi ha confidato che Meloni è un suo punto di riferimento chiaro a livello nazionale» ... Come scrive veneziatoday.it
Elezioni regionali, le truppe veneziane a caccia di un seggio: 125 in corsa - Se li escludiamo perché non sono rappresentanti diretti del territorio, i "veneziani" ... Riporta ilgazzettino.it