Elezioni FdI ' prenota' Venezia | Se primi in Regione il candidato sindaco a noi

Ilgazzettino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?idea è di ripetere il successo del 10 settembre 2022, quando la?rossa? piazza Ferretto di Mestre si scoprì improvvisamente tinta del tricolore della Fiamma. Era. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

elezioni fdi prenota venezia se primi in regione il candidato sindaco a noi

© Ilgazzettino.it - Elezioni, FdI 'prenota' Venezia: «Se primi in Regione, il candidato sindaco a noi»

Altri contenuti sullo stesso argomento

elezioni fdi prenota veneziaElezioni regionali, i nodi delle liste: Popolari a rischio, contestato il simbolo di Szumski - Percorso in salita per due dei tre outsider candidati alle prossime elezioni regionali in Veneto. Da ilgazzettino.it

Besio da Coraggio Italia alla candidatura con FdI, Speranzon: «Nessuno scambio con Brugnaro» - Sull'assessora comunale: «Mi ha confidato che Meloni è un suo punto di riferimento chiaro a livello nazionale» ... Come scrive veneziatoday.it

elezioni fdi prenota veneziaElezioni regionali, le truppe veneziane a caccia di un seggio: 125 in corsa - Se li escludiamo perché non sono rappresentanti diretti del territorio, i "veneziani" ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Fdi Prenota Venezia