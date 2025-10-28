Eleganti versatili e mai banali | tre look per abbinare i pantaloni in pelle da copiare subito

D imenticate il cliché rock: i nuovi pantaloni di pelle parlano una lingua diversa, fatta di linee pulite e styling essenziale. Le celebrity li scelgono anche nell’Autunno 2025 per look sofisticati, non più solo per la sera, ma perfetti anche per mise quotidiane dal carattere deciso. Pantaloni di pelle, alleati perfetti: le nuove sfumature e come abbinarli X Dalla versione cargo ai modelli a vita alta e quelli a gamba larga, il segreto è nella vestibilità e nel materiale. Morbidi ma sostenuti, sono il punto di partenza per outfit autunnali da manuale. Julianne Moore e i nuovi pantaloni di pelle eleganti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

