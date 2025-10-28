El Mala Inter anche il Bayern Monaco si iscrive alla corsa per il talento del Colonia | Kompany si espone!

Inter News 24 El Mala Inter, anche il Bayern Monaco si iscrive alla corsa per il talento del Colonia: Kompany si espone per l’obiettivo dei nerazzurri. Mercoledì sera, la sfida di DFB Pokal (Coppa di Germania) tra i giganti del Bayern Monaco e il Colonia non sarà solo una partita ad eliminazione diretta, ma anche una vetrina prestigiosa per uno dei talenti più luminosi del calcio tedesco: Said El Mala. L’attaccante classe 2006 dei Geißböcke, come noto, è finito nel mirino dei principali club europei grazie a un avvio di stagione scintillante, e la partita contro i campioni di Germania rappresenta un’occasione d’oro per mettersi ulteriormente in mostra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - El Mala Inter, anche il Bayern Monaco si iscrive alla corsa per il talento del Colonia: Kompany si espone!

