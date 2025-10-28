Egitto paura a Luxor | a fuoco una nave da crociera 60 italiani a bordo Stanno bene

Sono ore di preoccupazione per alcuni nostri connazionali che in questo momento si trovano in Egitto, per la precisione su una nave da crociera che sta navigando nei pressi di Luxor. Stando alle informazioni trasmesse sino ad ora dalle agenzie di stampa, l'imbarcazione avrebbe preso fuoco e i soccorsi sono in corso. Sarebbero 60 gli italiani a bordo della nave da crociare chiamata Empress. La Farnesina, così come l'ambasciata italiana del Cairo, sta seguendo molto attentamente la situazione. Per il momento pare che i passeggeri stiano bene. Non ci sarebbe dunque un'emergenza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani viene costantemente informato su quanto sta accadendo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Egitto, paura a Luxor: a fuoco una nave da crociera, 60 italiani a bordo. Stanno bene

