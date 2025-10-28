Egitto incendio su una nave da crociera sul Nilo | a bordo 60 italiani | La Farnesina | Stanno bene

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura a Luxor. Il ministero degli Esteri e l'ambasciata d'Italia a Il Cairo seguono la vicenda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

egitto incendio su una nave da crociera sul nilo a bordo 60 italiani la farnesina stanno bene

© Tgcom24.mediaset.it - Egitto, incendio su una nave da crociera sul Nilo: a bordo 60 italiani | La Farnesina: "Stanno bene"

Approfondisci con queste news

egitto incendio nave crocieraEgitto, nave da crociera con 60 italiani va a fuoco: paura sul Nilo. Che succede - Paura in navigazione a Luxor, in Egitto, dove una nave da crociera ha preso fuoco sul Nilo. iltempo.it scrive

egitto incendio nave crocieraEgitto, in fiamme nave durante crociera sul Nilo: i 60 italiani a bordo stanno bene - La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera ''Empress'', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone ... Come scrive msn.com

egitto incendio nave crocieraEgitto, paura a Luxor: a fuoco una nave da crociera, 60 italiani a bordo. Stanno bene - Sono ore di preoccupazione per alcuni nostri connazionali che in questo momento si trovano in Egitto, per la precisione su una nave da crociera che sta navigando nei pressi di Luxor. Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Egitto Incendio Nave Crociera