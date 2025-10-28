Egitto incendio su una nave da crociera sul Nilo | a bordo 60 italiani | La Farnesina | Stanno bene

Momenti di paura a Luxor. Il ministero degli Esteri e l'ambasciata d'Italia a Il Cairo seguono la vicenda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Egitto, incendio su una nave da crociera sul Nilo: a bordo 60 italiani | La Farnesina: "Stanno bene"

Approfondisci con queste news

SANREMO: ATTIMI DI PAURA PER UN INCENDIO IN ABITAZIONE, 80ENNE GRAVEMENTE USTIONATA. SUL POSTO POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO - facebook.com Vai su Facebook

Egitto, nave da crociera con 60 italiani va a fuoco: paura sul Nilo. Che succede - Paura in navigazione a Luxor, in Egitto, dove una nave da crociera ha preso fuoco sul Nilo. iltempo.it scrive

Egitto, in fiamme nave durante crociera sul Nilo: i 60 italiani a bordo stanno bene - La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera ''Empress'', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone ... Come scrive msn.com

Egitto, paura a Luxor: a fuoco una nave da crociera, 60 italiani a bordo. Stanno bene - Sono ore di preoccupazione per alcuni nostri connazionali che in questo momento si trovano in Egitto, per la precisione su una nave da crociera che sta navigando nei pressi di Luxor. Segnala ilgiornale.it