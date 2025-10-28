Egitto in fiamme nave da crociera Anche italiani a bordo | sarebbero in buone condizioni

(Adnkronos) – La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera ‘Empress’, con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Egitto, in fiamme nave da crociera. Anche italiani a bordo: sarebbero in buone condizioni

