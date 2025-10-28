Egitto in fiamme nave da crociera | 60 italiani a bordo in buone condizioni

“La Farnesina e l’ambasciata d’Italia in Egitto monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera Empress, con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, contattare l’ambasciata italiana al Cairo al numero +20 1006690079 o l’Unità di crisi al +39 0636225 o via mail a [email protected]”.Lo rende noto su X la Farnesina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Egitto, in fiamme nave da crociera: 60 italiani a bordo in buone condizioni

