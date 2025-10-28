Egitto a fuoco una nave da crociera sul Nilo | a bordo 60 italiani La Farnesina | Sono in buone condizioni

Open.online | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Farnesina e l’ambasciata italiana al Cairo stanno seguendo da vicino la situazione a Luxor, dove la nave da crociera Empress ha preso fuoco. A bordo si trovavano circa 60 cittadini italiani, che, secondo quanto riferito, sarebbero in buone condizioni. La Farnesina precisa che il ministro Antonio Tajani è aggiornato e monitora costantemente l’evolversi degli eventi. Come stanno i turisti italiani. Gli italiani a bordo stanno ricevendo assistenza dai tour operator Corsini Viaggi e Travco Tours. I turisti di Corsini sono stati trasferiti sulla nave Nile Crown, mentre il gruppo della Travco si trova al porto delle navi, a 5 km dalla città di Esna (a circa 60 km a sud di Luxor), in attesa della nave inviata dal loro tour operator. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

egitto fuoco nave crocieraEgitto, nave da crociera con 60 italiani va a fuoco: paura sul Nilo. Che succede - Paura in navigazione a Luxor, in Egitto, dove una nave da crociera ha preso fuoco sul Nilo. Secondo iltempo.it

egitto fuoco nave crocieraEgitto, in fiamme nave durante crociera sul Nilo: i 60 italiani a bordo stanno bene - La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera ''Empress'', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone ... Lo riporta msn.com

egitto fuoco nave crocieraEgitto, incendio su nave da crociera sul Nilo: fra i passeggeri ci sono anche 60 italiani, la situazione - Evacuati i 220 passeggeri dopo l'incendio a bordo della nave sul Nilo: i 60 italiani presenti "stanno bene", fa sapere la Farnesina ... Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Egitto Fuoco Nave Crociera