Egitto a fuoco una nave da crociera sul Nilo | a bordo 60 italiani La Farnesina | Sono in buone condizioni
La Farnesina e l’ambasciata italiana al Cairo stanno seguendo da vicino la situazione a Luxor, dove la nave da crociera Empress ha preso fuoco. A bordo si trovavano circa 60 cittadini italiani, che, secondo quanto riferito, sarebbero in buone condizioni. La Farnesina precisa che il ministro Antonio Tajani è aggiornato e monitora costantemente l’evolversi degli eventi. Come stanno i turisti italiani. Gli italiani a bordo stanno ricevendo assistenza dai tour operator Corsini Viaggi e Travco Tours. I turisti di Corsini sono stati trasferiti sulla nave Nile Crown, mentre il gruppo della Travco si trova al porto delle navi, a 5 km dalla città di Esna (a circa 60 km a sud di Luxor), in attesa della nave inviata dal loro tour operator. 🔗 Leggi su Open.online
