Effetti Avversi di Simmons

"In un mondo dove la paura è diventata legge, la nostra musica è l’unico atto di ribellione possibile. ‘Effetti Avversi’ è la nostra scarica di verità: dura, scomoda e libera". Luca Simmons presenta con queste parole il nuovo progetto hard rock che racconta "la distopia del nostro tempo", un nuovo e potente concept album in uscita il 15 novembre per Ghost Record. Un lavoro dal sound deciso e contemporaneo, che affronta con energia e lucidità temi scomodi e attuali: il controllo delle masse, la manipolazione attraverso la paura e la ribellione come atto di libertà. Ad anticipare l’album ‘Effetti Avversi’, il singolo e videoclip ‘Sport estremo’ (dove compaiono anche Davide Carpeggiani, Mattia Carpeggiani, Michele Podda e Moreno Antognetti), disponibile da venerdì, che introduce l’universo di ‘Effetti avversi’, ispirato al film ‘V per Vendetta’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Effetti Avversi di Simmons

