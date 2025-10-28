Edison Energia inaugura l’Energy Café e raggiunge 1.100 punti vendita in Italia

Edison Energia amplia la propria rete commerciale e inaugura a Milano, nella storica sede di Foro Buonaparte, il primo Energy Café: un concept store che unisce consulenza energetica, servizi digitali e uno spazio di incontro informale. Con questa apertura, la società del Gruppo Edison tocca quota. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

IES Solare srl Business Partner Edison. . L’energia che unisce persone, case e città. Ogni giorno più semplice e sostenibile. #Edison - facebook.com Vai su Facebook

Edison Energia inaugura l’Energy Café e raggiunge 1.100 punti vendita in Italia - Lo store, gestito in partnership con il Gruppo Pellegrini, già storico collaboratore di Edison nei servizi di ristorazione e welfare aziendale, è dotato di un bar aperto al pubblico dalle 7 alle 19. Come scrive today.it

Edison inaugura in Campania centrale a ciclo combinato di ultima generazione - L’impianto sorge a Presenzano, in provincia di Caserta e, insieme alla centrale gemella di Porto Marghera ... Segnala repubblica.it

Edison, firmati 3 milioni di contratti per l’energia - Edison Energia cresce sul fronte dei clienti e anticipa di due anni, ovvero al 2028, l'obiettivo di 4 milioni di contratti. Scrive ilmessaggero.it