’Il Parco del Delta del Po e il progetto Oasi costiera’ è il tema dell’incontro organizzato dal Rotary Club Cesenatico Mare, che si terrà domani sera, mercoledì, alle 20.30, nel salone dell’Hotel Lalla di Cesenatico. E’ un incontro aperto alla cittadinanza, dedicato alla scoperta ed alla valorizzazione di uno dei più preziosi patrimoni naturali del nostro territorio e all’approfondimento sul valore ambientale, culturale ed economico di quest’area straordinaria, esempio virtuoso di equilibrio tra uomo e natura. Interverranno Aida Morelli (nella foto), architetto e progettista ambientale, dal 2021 presidente dell’Ente di Gestione del Parco del Delta del Po, e Sandro Brina, naturalista e ornitologo, presidente del progetto Oasi costiera e promotore di iniziative di monitoraggio della biodiversità e dell’avifauna migratoria nella zona costiera tra Cesenatico e Gatteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecosistema costiero, incontro con Aida Morelli e Sandro Brina