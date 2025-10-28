Economia ambiente qualità della vita | Parma tra le città più smart d’Italia

Parma si conferma tra le città più “smart” d’Italia secondo il City Vision Score 20252026, l’indice che valuta la capacità dei territori di adottare soluzioni digitali e innovative, fotografa il grado di innovazione delle città italiane e il loro impatto sulla qualità della vita e sulla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

